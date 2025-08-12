Edzésben a békéscsabai röplabdázók - videóval

Megkezdte a közös felkészülést a 2025–2026-os szezonra az MBH-Békéscsaba extraligás női röplabda-csapata. A játékoskeret még közel sem volt teljes, hiszen a külföldi játékosok közül többeknek hazájuk válogatottjánál volt jelenésük, a klub történetének első brazil játékosa, Milena Vilela azonban szombaton megérkezett Magyarországra és bekapcsolódik a munkába. A hétfői erősítő edzéseket a férfi válogatottól a csapathoz visszatérő új vezetőedző, Nagy Péter is megtekintette.