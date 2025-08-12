augusztus 12., kedd

Klára névnap

27°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

Edzésben a békéscsabai röplabdázók - videóval

Címkék#röplabda#felkészülés#edzés

Gajdács Pál
Edzésben a békéscsabai röplabdázók - videóval

Milena Vilela

Fotó: Forrás: https://women.volleybox.ne

Megkezdte a közös felkészülést a 2025–2026-os szezonra az MBH-Békéscsaba extraligás női röplabda-csapata. A játékoskeret még közel sem volt teljes, hiszen a külföldi játékosok közül többeknek hazájuk válogatottjánál volt jelenésük, a klub történetének első brazil játékosa, Milena Vilela azonban szombaton megérkezett Magyarországra és bekapcsolódik a munkába. A hétfői erősítő edzéseket a férfi válogatottól a csapathoz visszatérő új vezetőedző, Nagy Péter is megtekintette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu