Atlétika

1 órája

Dobogón a fiatal békési futók Mezőtúron

Mezőtúron rendezték meg a hétvégén a Túri Kupa futóversenyt, amelyen a Békési DAC versenyzői közül Kelemen Bernadett és Sánta László mérette meg magát.

Gajdács Pál

Kelemen Bernadett a 4 kilométeres távon 34 hölgy közül összesítve a harmadik, saját korosztályában, a 2010–2012-es születésűeknél az első helyet szerezte meg 19:22 perces idővel. Sánta László a 45 férfi célba érkező közül a 14. helyen futott be, ami korosztályában (2010–2012) a 3. helyre volt elegendő. Ideje: 17:08 perc. 

Kelemen Bernadett volt a leggyorsabb a korosztályában Fotó: FB/Békési DAC

 

 

