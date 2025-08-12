Dobogón a fiatal békési futók Mezőtúron

Kelemen Bernadett a 4 kilométeres távon 34 hölgy közül összesítve a harmadik, saját korosztályában, a 2010–2012-es születésűeknél az első helyet szerezte meg 19:22 perces idővel. Sánta László a 45 férfi célba érkező közül a 14. helyen futott be, ami korosztályában (2010–2012) a 3. helyre volt elegendő. Ideje: 17:08 perc.

Kelemen Bernadett volt a leggyorsabb a korosztályában Fotó: FB/Békési DAC