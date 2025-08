Pozitív csabai élmények a szentesi Diapolo Kupán

A szentesi Diapolo Kupán a Békéscsabai Vízilabda Klub országos-bajnokságra készülő, Fodor Ádám vezette serdülőkből és ifjúságiakból álló ificsapat, valamint a Katona Péter által gardírozott gyermek korosztályú együttes képviselte – szép sikerrel, hiszen az ifjúságiak döntőt játszhattak, a gyermekcsapat pedig negyedik lett.

A Diapolo Kupán ezüstérmes békéscsabai csapata

Fotó: csabapolo.hu/Such Tamás

Csak a Szentes fogott ki a csabaiakon a Diapolo Kupán

A békéscsabaiak eredményei. Ifjúságiak. Csoportmérkőzések. Békésút-Békéscsaba–Ausztria válogatottja 13–12, Békésút-Békéscsaba–Dunaújvárosi Főiskola DSE 11–8. Keresztjáték: Békésút-Békéscsaba–Spartak Várna (bolgár) 11–10, Békésút-Békéscsaba–Szentesi VK Üdülőközpont 8–15.

Döntő: Békésút-Békéscsaba–Szentesi VK Üdülőközpont 4–13 (1–0, 1–4, 1–5, 1–4)

Diapolo Kupa, Ifjúságiak.

Békéscsaba: Krizsán – Such 1, Szatmári L. 2, Bazsó, Zimbran, Pónya O. 1 (1), Pallag 1. Cs.: Gyuricza (kapus), Orosz R., Suhajda Z., Szathmáry Zs., Nagy Á., Csüllög, Fölker, Csányi, Szlúka, Machlik. Edző: Fodor Ádám.

Kiss Gergely olimpiai bajnok, Pallag Nándor csapatkapitány az ezüstérem után járó kupával, mellette Krizsán Lőrinc a békéscsabaiak legjobb játékosa, akiket közre vesz Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó (balra) és a másik olimpiai bajnok Kis Gábor Fotó: csabapolo.hu/Such Tamás

Végeredmény: 1. Szentes, 2. Békéscsaba, 3. Ausztria válogatottja, 4. Várna, 5. Zemplén, 6. Angyalföldi SDSE, 7. Dunaújváros, 8. Dunakanyar.

A csabai csapatból a kapus Krizsán Lőrincet választották a legjobbnak.

Fodor Ádám: – A torna bizonyos részeiben kimondottan szépen játszott a csapat, az összkép jó, de láttam a hibákat is, amik elsősorban a kevés labdás edzésnek tudható be. Végig szoros meccseket játszottunk ellenfeleinkkel, és nagyon hasznosnak tartom a háromnapos eseményt csapatszempontból. Csupa pozitív élménnyel gyarapodtunk, annál is inkább, mert a tavalyi bronzérmet idén ezüstre váltottuk.

Gyermek korosztály: Békésút-Békéscsaba–Vilnius (litván) 13–4, Békésút-Békéscsaba–Szentesi VK Üdülőközpont 8–10, Békésút-Békéscsaba–Spartak Várna (bolgár) 13–14, Békésút-Békéscsaba–Angyalföldi Sportiskola DSE 10–6, Békésút-Békéscsaba–MATE Gödöllői EAC 8–11.

Végeredmény: 1. Gödöllő 15, 2. Szentes 12, 3. Várna 9, 4. Békéscsaba 6, 5. Vilnius 3, 6. Angyalföldi SDSE 0.

A békéscsabaiak legjobb játékosának Uhrin Zsombort választották.

Katona Péter: – Hasznos volt a torna, eredményesnek találom az első próbálkozást, a játékiram és a taktikai variációk terén meccsről meccsre fejlődtek a gyerekek.