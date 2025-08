Hatvanon túl sem fáj semmije, a fiatalokat is legyőzi Dénes József – podcasttal

Dénes József túl a hatvanon is frissnek érzi magét, nem fáj semmije, a fiatalokat is legyőzi a testépítés jeles Békés vármegyei képviselője.

Dénes József élete egyik legnagyobb versenye, a bangkoki Mr. Universe előtt Fotó: G. P.

Dénes József még a dubaji szervezőket is meglepte

– Nagyon sűrű az éve, eddig négy jelentős nemzetközi versenyen vett részt, ami – bár tudjuk, hogy borzasztóan bírja a gyűrődést – azért még öntől is szokatlan...

– Nem számítottam rá, de meghívtak a dubaji Nagydíjra. Meglepett, hogy mennyire kedvesen fogadtak. Minden kívánságomat teljesítették, külön étterembe készítették a speciális ételeket. Amikor bemelegítettünk, Prince Uppal, az indiai szövetség elnöke meglátta a formámat, kacsintott egyet és mivel tudta, hogy előtte min mentem keresztül (a verseny előtt három héttel hunyt el a párom) és nem számított arra, hogy elmegyek, főleg ilyen jó formában. A masters opent és az open 90 kg-ot is megnyertem. Utóbbit 24-39 éves korosztály részére írták ki, de a rendező GPBI szövetség megengedte, hogy idősebb versenyzők is benevezhessenek. Ez egy natural verseny volt, ahol dopping ellenőrzést is tartottak. Következett a soroksári IBFF Európa-bajnokságon, ahol egy korosztályban indulva győztem. Júniusban két olasz versenyen, a lucerai Titán Classicon, majd két hét múlva Sapriban a Mr. Universumon és az IBFA Európa-bajnokságon indultam. Kicsit húzós volt, mert a két hét alatt levezettem nyolcezer kilométert és közben hat kategóriában versenyeztem. Sapriban már nagyon éreztem a fáradtságot. A Mr. Universumon a masters profik közé neveztek, meg is lepődtem, kerestek is a színpadra lépés előtt, itt negyedikként zártam. Másnapra az Eb-re felszívtam magam, ahol második lettem. Lucerában három első és egy második hely volt a mérleg.