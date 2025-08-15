augusztus 15., péntek

Kézilabda

4 órája

Nem adnák alább az első négy helynél Gyulán

Címkék#Mezőtúri AFC#FKSE-Algyő#K Szeged SE#Inárcs-Örkény KCE#Alsónémedi SE#CZ-Gyulasport#Kecskeméti NK#NB II#bajnokság#Kispest NKK

Az augusztus a felkészülés időszaka a kézilabda-csapatoknak, már javában dolgoznak a CZ-Gyulasport NKft. háza táján is. Az NB II.-es női bajnokság Dél-keleti csoportjának tavalyi ezüstérmese, a CZ-Gyulasport NKft. nagyrészt változatlan játékoskerettel várja a szeptember közepén elrajtoló harmadosztályú pontvadászatot.

Gajdács Pál

A CZ-Gyulasport NKft. felnőtt női kézilabda-csapata az NB II D-jelű csoportjába nyert besorolást, ahol nem a megszokott nyolc, hanem tizennégy csapat küzd majd meg egymással. Az előző évekhez képest az NB II.-ben országosan immáron nem nyolc, hanem csak négy csoportban játszanak majd a női együttesek. A végső helyezéseket az alapszakasz végén döntik el, nem rendeznek rájátszást. 

CZ-Gyulasport
Az NB I.-es múlttal rendelkező Szögi Tímea rutinja aranyat érhet a CZ-Gyulasport együttese számára Archív fotó: Kiss Zoltán

Hárman távoztak a CZ-Gyulasport csapatából

A gyulai edzői stábban nincs változás, a csapat, az utánpótlással együtt augusztus 4-én kezdte meg a felkészülést az új idényre. 

Zöldi-Tóth Katalin edző érdeklődésünkre elmondta, hogy a játékoskeret nagy része együtt maradt. 

– Ami változást jelent, hogy Kovács Szolanzs eligazolt, Lukács Nóra, és Tóth Mónika pedig anyai örömök elé néz. Érkezett viszont a kapusposztra a gyulai nevelésű, később a Szeghalom és a Békéscsabai Előre NKSE utánpótlás-csapatában is védő Triffa Zsuzsanna, valamint több tehetséges fiatal is felkerült az utánpótlásból.

A fürdővárosiak az előző években magasra tették a lécet, hiszen tavalyelőtt és tavaly is ezüstérmesek lettek. Ezek az eredmények kötelezik a csapatot, de a célok meghatározásával mégis óvatosak Gyulán. 

Zöldi-Tóth Katalin idén sem adná alább a negyedik helynél Archí

– Az idei célkitűzés egyelőre nehezen meghatározható, hiszen a bajnokság mezőnye jelentősen megerősödött, és az erőviszonyok még nem láthatók tisztán. Ennek ellenére szeretnénk az első négy hely valamelyikét elérni – mondta a korábbi válogatott játékos.

A felkészülési program részeként augusztus 22-23-24-én Orosházán vesznek részt egy tornán, majd augusztus 31-én hazai pályán ismét megrendezik a Mahler Brigitta-emléktornát. 

Gyulán nagyon büszkék az utánpótlásukra, arra, hogy három év alatt sikerült olyan csapatot felépíteni, amely kiharcolta a magasabb szintet, így az U18-as együttes idén már a II. osztályban indulhat. 

– Ha a jelenlegi mag együtt tud maradni, a jövőben még nagyobb sikerekre lehetünk hivatottak – tért ki a fiatalokra Zöldi-Tóth Katalin.


Az NB II női, D csoport mezőnye 

Alsónémedi SE, FKSE-Algyő, Gyáli BKSE, CZ-Gyulasport, Inárcs-Örkény KCE, Kecskeméti NK, K. Szeged SE, Kispest NKK, Mezőtúri AFC, Nemesnádudvari NKSZE, Zengő Alföld Orosházi KA, Szarvasi NKK, Tisza Volán, Vecsési SE. 

 

 

