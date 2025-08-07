Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos

– Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy egyesületünk versenyzője, Futaki Dániel életének 36. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt – írta közösségi oldalán a békéscsabai székhelyű Viharsarki Csocsó Egyesület.

Futaki Dániel Fotó: Facebook/Viharsarki Csocsó Egyesület

– Danika életében a horgászat mellett kiemelt helyen szerepelt a csocsó, az idén 11. évadját töltő Viharsarki Csocsó Liga megalapításában kiemelt szerepet játszott. Egy aranyszívű segítőkész, szorgalmas ezermester barátot, igazi csapattársat vesztettünk most el. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket családjának, barátainak. Legyen könnyű Neked a föld Danika, emléked örökké a szívünkben él!