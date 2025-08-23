augusztus 23., szombat

Kézilabda

2 órája

Idén is dobogóra tör a CSIKO-Racing SE Orosháza

Javában készül a 2025–26-os NB II.-es szezonra a CSIKO-Racing SE Orosháza férfi kézilabda-csapata. A küzdelmeket szeptemberben megkezdő, tavalyi bronzérmes CSIKO-Racing SE csapata idén is a felsőházat és lehetőség szerint az érmet célozza meg.

Gajdács Pál

Héjja Ádám, a CSIKO-Racing SE Orosháza vezetőedzője szerint is reális cél lehet idén az éremszerzés, de ehhez egy stabil és jó alapszakaszt kell nyújtaniuk. 

CSIKO
A CSIKO eredményessége nagyban függ a csapat egyik legtapasztaltabb játékosa, Pásztor Máté (labdával) formájától) Archív fotó: Zsedényi Péter

Fokozottabban számítanak a fiatalokra a CSIKO-Racing SE Orosháza csapatánál

– A csapat képes rá, de egyik csapatnak sem szabad harminc-negyven perc előnyt adni.

A csoport erőviszonyairól a szakember a következőképpen vélekedett: 

– Az Újkígyós szerintem kiemelkedik a csoportból, de a többi ellenfelet sem szabad leírni, mert mindegyik csapat tud meglepetést okozni egy-egy mérkőzésen, de pontosan majd csak az első pár forduló után fogjuk látni, hogy ki milyen erőt képvisel.

Héjja Ádám a felkészülés menetéről elmondta, hogy heti 2-3 edzéssel készülnek a szezonkezdésre. 

– Lesznek edzőmérkőzések, sőt egy találkozón már túl is vagyunk. Próbálunk minden héten játszani egy-egy tesztmeccset. A héten pénteken az Újkígyós csapatával is összecsapunk, a jövő héten pedig a Békési FKC U20-as együttese lesz az ellenfél. Szeptember első hetének programja még tervezés alatt van.

A szurkolók számára mindig izgalmas kérdés, hogy ősszel mennyiben látnak majd más összetételű csapatot a pályán? Nos, néhány poszton felbukkan majd egy-két új arc.

– Távozott Nagy Gergely, Pankotai Bence és Szász Bálint. Csányi Roland érkezett beálló pozícióba és több fiatal játékos küzdötte be magát a felnőtt keretbe, így a kapusposzton Tomozi Kolos, az irányító pozícióba pedig Kiss-Horváth Kende. Továbbra is nyitva áll az ajtó a többi tehetséges fiatalunk előtt, hogy bemutatkozhasson a felnőtt mérkőzéseken.

S hogy a vezetőedző milyen területen vár előrelépést az előző évhez képest?

– Mindenféleképpen abban, hogy stabilabb teljesítményt nyújtsunk a mérkőzések egészét tekintve. Ha azt mutatjuk a pályán, amit valójában tudunk, akkor nem sok csapatnak lesz esélye, hogy megverjen minket.

Az NB II, H-csoport mezőnye 

Berettyó MSE, Békéscsaba DKSE, CSIKÓ-Racing SE Orosháza, FISE-Újkígyós, Duocor Makói KC, Tisza Volán Szeged, Túrkevei VSE, Orosházi Kézilabda Club

 

 

