Végleges a csabai sporttudományos konferencia programja

A szeptember 12-én, pénteken 10 órakor kezdődő eseményt – melyet a Békéscsabai RSE a Magyar Röplabda Szövetséggel, Békéscsaba Megyei Jogú Várossal és a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karával együttműködve szervez meg – új helyszínen, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar nagyelőadójában tartják.

Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke (balról a második) már tavalyi konferencián is előadást tartott Fotó: BRSE

Az előadók között szerepel Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Dr. habil. Halasi Szabolcs főiskolai tanár, Andrija Geric sportpszichológus, olimpiai bajnok szerb röplabdázó, dr. Molitorisz Dániel ortopéd sebész, Bruno Leban, az University of Cagliari professzora, kutató, Darabos Balázs erőnléti és rehabilitációs edző, valamint Toma Sándor, a Békéscsabai Röplabda Akadémia szakedzője.