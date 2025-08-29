augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sporttudomány

3 órája

Végleges a csabai sporttudományos konferencia programja

Címkék#elnök#olimpiai#sebész#bajnok#Magyar Röplabda Szövetség#tanár

Immár negyedik alkalommal rendezik meg Békéscsabán a Nemzetközi Sporttudományos Konferenciát (ISSC 2025), ami egy olyan hiánypótló rendezvény, amit nemcsak a röplabda szakágban érdekeltek, hanem más sportágak képviselői is számon tartanak.

Gajdács Pál
Végleges a csabai sporttudományos konferencia programja

Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke (balról a második) már tavalyi konferencián is előadást tartott

Fotó: BRSE

A szeptember 12-én, pénteken 10 órakor kezdődő eseményt – melyet a Békéscsabai RSE a Magyar Röplabda Szövetséggel, Békéscsaba Megyei Jogú Várossal és a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karával együttműködve szervez meg – új helyszínen, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar nagyelőadójában tartják. 

Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke (balról a második) már  tavalyi konferencián is előadást tartott Fotó: BRSE

Az előadók között szerepel Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Dr. habil. Halasi Szabolcs főiskolai tanár, Andrija Geric sportpszichológus, olimpiai bajnok szerb röplabdázó, dr. Molitorisz Dániel ortopéd sebész, Bruno Leban, az University of Cagliari professzora, kutató, Darabos Balázs erőnléti és rehabilitációs edző, valamint Toma Sándor, a Békéscsabai Röplabda Akadémia szakedzője.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu