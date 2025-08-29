augusztus 29., péntek

Vízilabda

1 órája

Csabai arany-, és ezüstérem a Fodor Rajmund Kupán

Címkék#Fodor Rajmund Kupa#vízilabda#sport#torna#korosztály

Lezajlott Szarvason a Békés vármegyében leginkább ismert és legfontosabb felkészülési utánpótlás vízilabda torna, a kétszeres olimpiai bajnokról elnevezett Fodor Rajmund Kupa. A háromnapos eseményen a gyermek III. és IV. korcsoportosok küzdöttek.

Gajdács Pál

A 2013-as és a 2014-es korosztályba 4 egyesület nevezett, összesen 8 gárda szállt a Szent Klára Gyógyfürdő medencéjének vizébe. 

A csabaiak aranyérmes 11 éves csapata Ajtai Miklós edzővel (balra hátul) és a két olimpiai bajnokkal, Kiss Gergővel (jobbra hátul), valamint a torna névadójával, Fodor Rajmunddal (középen hátul)
Fotó: Fotó: csabapolo.hu

A Csabai Csirkefogók 2014-es korosztályú csapata első, a 2013-asok ezüstérmes lett. 

Eredményeik. 2013: Békéscsaba–Sopron 6–6, Békéscsaba–Gödöllő 5–10, Békéscsaba–Angyalföld 5–3. Végeredmény: 1. Gödöllő 9, 2. Békéscsaba 4, 3. Angyalföld 3, 4.

 Sopron 1.

2014: Békéscsaba–Sopron 11–4, Békéscsaba–Gödöllő 11–10, Békéscsaba–Angyalföld 19–8. Végeredmény: 1. Békéscsaba 9, 2. Gödöllő 6, 3. Sopron 3, 4. Angyalföld 0. 

A 2014-esek között Restye Botond 19 találattal gólkirály lett. A másik korosztályban Csapó Ákos a legjobb játékosnak járó díjat vehette át. 

 

 

