Csabai arany-, és ezüstérem a Fodor Rajmund Kupán
Lezajlott Szarvason a Békés vármegyében leginkább ismert és legfontosabb felkészülési utánpótlás vízilabda torna, a kétszeres olimpiai bajnokról elnevezett Fodor Rajmund Kupa. A háromnapos eseményen a gyermek III. és IV. korcsoportosok küzdöttek.
A 2013-as és a 2014-es korosztályba 4 egyesület nevezett, összesen 8 gárda szállt a Szent Klára Gyógyfürdő medencéjének vizébe.
A Csabai Csirkefogók 2014-es korosztályú csapata első, a 2013-asok ezüstérmes lett.
Eredményeik. 2013: Békéscsaba–Sopron 6–6, Békéscsaba–Gödöllő 5–10, Békéscsaba–Angyalföld 5–3. Végeredmény: 1. Gödöllő 9, 2. Békéscsaba 4, 3. Angyalföld 3, 4.
Sopron 1.
2014: Békéscsaba–Sopron 11–4, Békéscsaba–Gödöllő 11–10, Békéscsaba–Angyalföld 19–8. Végeredmény: 1. Békéscsaba 9, 2. Gödöllő 6, 3. Sopron 3, 4. Angyalföld 0.
A 2014-esek között Restye Botond 19 találattal gólkirály lett. A másik korosztályban Csapó Ákos a legjobb játékosnak járó díjat vehette át.