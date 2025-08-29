Csabai arany-, és ezüstérem a Fodor Rajmund Kupán

A 2013-as és a 2014-es korosztályba 4 egyesület nevezett, összesen 8 gárda szállt a Szent Klára Gyógyfürdő medencéjének vizébe.

A csabaiak aranyérmes 11 éves csapata Ajtai Miklós edzővel (balra hátul) és a két olimpiai bajnokkal, Kiss Gergővel (jobbra hátul), valamint a torna névadójával, Fodor Rajmunddal (középen hátul)

csabapolo.hu

A Csabai Csirkefogók 2014-es korosztályú csapata első, a 2013-asok ezüstérmes lett.

Eredményeik. 2013: Békéscsaba–Sopron 6–6, Békéscsaba–Gödöllő 5–10, Békéscsaba–Angyalföld 5–3. Végeredmény: 1. Gödöllő 9, 2. Békéscsaba 4, 3. Angyalföld 3, 4.

Sopron 1.

2014: Békéscsaba–Sopron 11–4, Békéscsaba–Gödöllő 11–10, Békéscsaba–Angyalföld 19–8. Végeredmény: 1. Békéscsaba 9, 2. Gödöllő 6, 3. Sopron 3, 4. Angyalföld 0.

A 2014-esek között Restye Botond 19 találattal gólkirály lett. A másik korosztályban Csapó Ákos a legjobb játékosnak járó díjat vehette át.