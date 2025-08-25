Sok néző előtt rendezték a vasárnapi meccseket

A csabacsűdi és az eleki együttes is népes publikum előtt zsebelte be a három pontot, egy gólszegény találkozón.

A csabacsűdi mérkőzést egyetlen korai találat döntötte el a fekete mezes hazaiak javára. Fotó: Babák Zoltán

A szentandrási Hunyadi úgy járt, mint egy hete odahaza, ezúttal is az első félidőben szerzett vezetést, amit szünet után nem tudott megőrizni Apácán. Íme a vasárnapi összefoglaló.

Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE 2–1 (0–1)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csanádapáca, 90 néző. Vezette: Drozdik Péter.

Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú (Szűcs M.), Kasza, Schmidt, Balassa, Haba, Rakonczai, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.

Békésszentandrás: Babák – Endrefalvi (Tasi N.), Olasz, Sztancsik, Pecnyik, Szécsi, Rohony, Gödő, Sándor, Szabó F. (dr. Olasz), Tasi N. Játékos-edző: Bakró Géza.

Gólszerző: Haba (65.), Hajdú (80.), ill. Endrefalvi (21.).

Óvári Arnold: – A szezon első meccse mindig nehéz, ez most is így volt. Sok hibával tarkított játék volt, küzdeni tudásban múltuk felül az ellenfelet.

Bakró Géza: – A mérkőzést végig mi irányítottuk, megszereztük a vezetést is. Utána megint adva voltak a lehetőségeink a győzelem bebiztosítására, de sajnos ismételten hiányzott a koncentráció és a határozottság a kapu előtt. Ez így kevés a győzelemhez.

Szikora Pál

Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE 1–0 (1–0)

Csabacsűd, 180 néző. Vezette: Saitz Dániel.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Beregszászi (Seres), Varga T., Jelen (Fügedi), Varga E., Hraskó (Magyar), Hajdú, Kiss G., Király (Krátjky). Edző: Gombár György.

Kaszaper: Magony – Bok (Pecznyik), Kéri, Kormányos, Horváth J. (Szabó M.), Varga P., Kasza (Fodor J.), Jámbor, Gulácsi, Kun-Szabó, Kis L. Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Beregszászi (14.).

Gombár György: – Ha az első félidőben határozottabbak vagyunk az ellenfél kapuja előtt, nem kellett volna a végéig izgulnunk. Újra a régi focihangulat volt Csabacsűdön!

Kvasznovszky József: – Nyomasztó mezőnyfölényünket nem tudtuk gólra váltani.

Benka Viktor

Lőkösháza KSK–Eleki USE 1–2 (1–1)

Lőkösháza, 240 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.

Lőkösháza: Orvos – Pusztai (Hotea), Kolozsi (Csillag), Szincsák, Balázs M., Lakatos, Puporka R., Barna, Kukla D., Takács, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Elek: Kurta L. – Oláh A., Kurta B., Sipos, Kollát, Kasznár, Oszlács (Győrfi), Jepure (Szabó F.), Horváth Z. (Püski), Horváth B. (Kászián), Kovács Gy. (Illés). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Barthalos (32.), ill. Kollát (23.), Szabó F. (79.).

A 75. percben Barthalos büntetőt hibázott.

Botás Attila: – Izgalmas, jó meccs volt mindkét oldalon helyzetekkel, amiért dicséretet érdemelnek a játékosok. Talán ha értékesítjük a büntetőt, megnyerhetjük a mérkőzést, így viszont törvényszerűen alakult a vége. Köszönjük a szurkolást.

Nagy Gergely: – A sors igazságtalansága lett volna ha ezt a mérkőzést nem nyerjük meg. Egy bajnokságra valónyi ajtó-ablak helyzetet nem lehet kihagyni. Sajnos nem csak az ellenféllel kellett megküzdenünk, mert érthetetlen és megmagyarázhatatlan ítéletek születtek. Az igazsághoz hozzá tartozik hogy önkritikusnak kell lenni, mert nem játszottunk jól és ahogy a Lökösházának, úgy nekünk is volt szerencsénk.