Röplabda

1 órája

Eldőlt, mikor játszik a BRSE a CEV-kupában

Hivatalossá vált az MBH-Békéscsaba CEV-kupa mérkőzéseinek az időpontja.

Gajdács Pál
Eldőlt, mikor játszik a BRSE a CEV-kupában

A csabai röplabdázók november végén és december elején csatáznak a nemzetközi kupában

Fotó: Fotó: BRSE

A BRSE közlése szerint a viharsarkiak a legjobb 32 között először november 26-án 18 órától Horvátországban játszanak a ZOK Ribola Kastela csapatával. A visszavágót december 3-án, 18 órakor rendezik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. 

 

 

