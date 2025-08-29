Röplabda
1 órája
Eldőlt, mikor játszik a BRSE a CEV-kupában
Hivatalossá vált az MBH-Békéscsaba CEV-kupa mérkőzéseinek az időpontja.
A csabai röplabdázók november végén és december elején csatáznak a nemzetközi kupában
Fotó: Fotó: BRSE
A BRSE közlése szerint a viharsarkiak a legjobb 32 között először november 26-án 18 órától Horvátországban játszanak a ZOK Ribola Kastela csapatával. A visszavágót december 3-án, 18 órakor rendezik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban.
