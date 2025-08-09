augusztus 9., szombat

Tenisz

4 órája

Bondár Anna az első körben búcsúzott

Bondár Anna az első fordulóban kiesett a cincinnati keménypályás tenisztorna női versenyében. A világranglistán 60. játékos pénteken az ausztrál Ajla Tomljanoviccsal (88.) csapott össze pályafutása során másodszor.

Beol.hu
Bondár Annának nem kedveze a keménypálya, ami ezúttal is bebizonyosodott.

Három évvel ezelőtt Rabatban találkoztak, ahol az ellenfél sérülés miatt feladta a mérkőzést. A 32 éves rivális Zágrábban született, de 2018 óta ausztrál színekben versenyez, megfordult a WTA-rangsor 32. helyén is.

Az első szett kemény és kiegyenlített küzdelmet hozott, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, amelyben viszont a Hajdúszoboszló SE sportolója egyetlen labdamenetet sem tudott nyerni. A folytatásban 4:4-ig mindketten stabilan ütöttek, ekkor viszont a magyar női éljátékos másodszor is elvesztette az adogatását, majd Tomljanovic kiszerválta a meccset, amely 1 óra 51 percig tartott.

Eredmény, nők, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Ajla Tomljanovic (ausztrál)–Bondár Anna 7:6 (7-0), 6:4

 

 

