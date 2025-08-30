Bogdán Annabella: az év legnagyobb magyar dobása

Varga Lőrinc tanítványa Pozsonyban a Memoriálu Tomása Babiaka elnevezésű nemzetközi viadalon versenyzett, ahol a Magyar Atlétikai Szövetség közlése szerint az év legnagyobb magyar dobását vezette elő női gerelyhajításban, amikor az utolsó sorozatban 57,77 méterre hajította a szerét, s ezzel meg is nyerte vele a versenyt.

Bogdán Annabella a csúcsforma közelében