Bogdán Annabella: az év legnagyobb magyar dobása
Remek eredményt szállított a napokban a határon túlról Bogdán Annabella, a Békéscsabai Atlétikai Club válogatott gerelyhajítója.
Varga Lőrinc tanítványa Pozsonyban a Memoriálu Tomása Babiaka elnevezésű nemzetközi viadalon versenyzett, ahol a Magyar Atlétikai Szövetség közlése szerint az év legnagyobb magyar dobását vezette elő női gerelyhajításban, amikor az utolsó sorozatban 57,77 méterre hajította a szerét, s ezzel meg is nyerte vele a versenyt.
Ezt ne hagyja ki!Tehetség a köbön
Elképesztő, milyen alkotásokkal rukkoltak elő a fiatalok – galériával
Ezt ne hagyja ki!Átver a Tisza
A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának
