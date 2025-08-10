Békésen csak az NB II.-es csapatot bírják el

A Békési TEAM NB I.-es női asztalitenisz-együttese a rájátszásban a hatodik helyen végzett, míg az NB II.-es vegyes csapat 34 ponttal szintén hatodik lett a Délkeleti csoportban.

A Békési TEAM tapasztalt játékosa, Ágota Csilla számára is egyszerűsödik a jövő év. Fotó: MOATSZ

A játékosok közül kiemelkedett az Extraligában bajnok Budapesti Erdért SE csapatából kölcsönben Békésre hazatérő Balogh Ágnes Kíra, aki 75 százalékos teljesítményt ért el, mellette Ágota Csilla 51, Szelei Ákos 49, Szilágyi Lívia 47 százalékos eredménnyel zárta a szezont.

Így áll össze a Békési Team jövő évi csapata

Balogh József, a békési egyesület vezetője, és edzője elmondta az új szezonban anyagi okok miatt nem tudnak indulni az NB I.-ben, így csak az NB II.-es bajnokságba neveztek. A csapat tagjai közül a 18 éves Szilágyi Líviát kölcsönadták Soltvadkertre, ahol várhatóan az NB I.-es női gárdában fejlődhet tovább. Az új idényben a békésiek NB II.-es csapatát Ágota Csilla, Szelei Ákos, Szilágyi Lívia, Fekete Ádám valamint a több mint másfél évtized után Angliából hazatérő, egykoron a bolgár Langerovval párosban az ifjúsági világfesztiválon aranyérmet nyert ifj. Balogh József alkotja. Az Erdért SE-ben szereplő Balogh Ágnes Kíra is asztalhoz állhat a Békési TEAM-ben kölcsön játékosként, amikor az adott NB II.-es bajnoki mérkőzés nem ütközik az extraligás szerepléssel.