augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

26°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

27 perce

Békésen csak az NB II.-es csapatot bírják el

Címkék#asztalitenisz#csapatbajnokság#Békési Team

Már az új bajnok év kihívására készülnek a békési asztaliteniszezők. A Békési TEAM csapatai két nemzeti osztályban voltak érdekeltek a 2024–25-ös idényben. Ezen felül egy lelkes amatőr csoportjukat a vármegyei második szinten versenyeztették.

Verasztó Lajos

A Békési TEAM NB I.-es női asztalitenisz-együttese a rájátszásban a hatodik helyen végzett, míg az NB II.-es vegyes csapat 34 ponttal szintén hatodik lett a Délkeleti csoportban. 

Békési TEAM; Ágota Csilla; asztalitenisz
A Békési TEAM tapasztalt játékosa, Ágota Csilla számára is egyszerűsödik a jövő év. Fotó: MOATSZ

A játékosok közül kiemelkedett az Extraligában bajnok Budapesti Erdért SE csapatából kölcsönben Békésre hazatérő Balogh Ágnes Kíra, aki 75 százalékos teljesítményt ért el, mellette Ágota Csilla 51, Szelei Ákos 49, Szilágyi Lívia 47 százalékos eredménnyel zárta a szezont.

Így áll össze a Békési Team jövő évi csapata

Balogh József, a békési egyesület vezetője, és edzője elmondta az új szezonban anyagi okok miatt nem tudnak indulni az NB I.-ben, így csak az NB II.-es bajnokságba neveztek. A csapat tagjai közül a 18 éves Szilágyi Líviát kölcsönadták Soltvadkertre, ahol várhatóan az NB I.-es női gárdában fejlődhet tovább. Az új idényben a békésiek NB II.-es csapatát Ágota Csilla, Szelei Ákos, Szilágyi Lívia, Fekete Ádám valamint a több mint másfél évtized után Angliából hazatérő, egykoron a bolgár Langerovval párosban az ifjúsági világfesztiválon aranyérmet nyert ifj. Balogh József alkotja. Az Erdért SE-ben szereplő Balogh Ágnes Kíra is asztalhoz állhat a Békési TEAM-ben kölcsön játékosként, amikor az adott NB II.-es bajnoki mérkőzés nem ütközik az extraligás szerepléssel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu