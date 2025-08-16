Ezúttal a békésieknek jött ki jobban a lépés

A békésiek kezdetben nehezen találták a dabasiak nyitott védekezésének ellenszerét, néhány perc után viszont egy ötös szériával magukhoz vették a vezetést, amit fej-fej mellett haladva őriztek is a szünetig.

Kepess János tíz góljával a békési csapat legtermékenyebb tagja volt. Fotó: Gazsó János

A nagy meleg ellenére jó iramú játék folyt, mindkét oldalon forgatták a csapatukat az edzők. A félidő közepén egy hazai hullámvölgyet kihasználva fordítottak a vendégek, azonban a békésiek újítani tudtak és végül megnyerték a szoros találkozót.

A békési együttes augusztus 22-én hazai környezetben rendez mini tornát a Cegléd és a DEAC részvételével.

Cifra Tibor: – Örülök annak, hogy a múlt heti találkozóhoz képest támadásban és védekezéseben is sikerült előrelépnünk azokban a dolgokban, melyeket az edzéseken gyakoroltunk.

Békési FKC–Dabasi KC 33–32 (17–15)

Felkészülési férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 80 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Békés: Takács – Kepess 10 (5), Haszilló 2, Breuer 4, Kovács Sz. 3, Sütő 1, Szabó Á. 7. Csere: Gyebnár (kapus), Varsandán 3 (3), Szabó G. 1, Lukács 2, Árpási, Novák Zs, Novák E. Edző: Cifra Tibor.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 9/8, ill. 3/3.