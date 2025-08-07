Több veszett egy edzőmeccsnél

A békésiek igyekeztek stabilan tartani a védekezésüket, ebből próbáltak gyors gólokat szerezni. A teljesítményükön kiérződött, hogy a labda a felkészülés során kevés szerepet kapott. Sajnálatos esemény volt, hogy Horváth László egy ártalmatlan ütközésnél súlyos sérülést szenvedett.

A két csapat augusztus 15-én Békésen is összeméri tudását.

Cifra Tibor: – Az eltervezett céljainkat részben tudtuk megvalósítani. Folytatjuk a munkát, igyekszünk tovább csiszolni a játékunkat.

Dabasi KC–Békési FKC 29–23 (14–8)

Felkészülési férfi kézilabda-mérkőzés, Dabas.

Békés: Takács – Kepess, Horváth L., Breuer, Kovács Sz., Szabó Á., Novák Zs. Csere: Markóczy (kapus), Varsandán, Szabó G., Haszilló, Lukács, Árpási, Sütő. Edző: Cifra Tibor.