24 perce
Több veszett egy edzőmeccsnél
Az élvonalnak nyolc év után búcsút intő Dabas otthonában vívta első nyári tesztmeccsét a Békési FKC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata. Cifra Tibor legénysége vereséggel nyitott, ám ami fájóbb, az egyik átlövőjét is hosszabb időre elveszítette.
A békési csapat számára nem a vereség miatt indult rosszul az új évad. Fotó: Gazsó János
A békésiek igyekeztek stabilan tartani a védekezésüket, ebből próbáltak gyors gólokat szerezni. A teljesítményükön kiérződött, hogy a labda a felkészülés során kevés szerepet kapott. Sajnálatos esemény volt, hogy Horváth László egy ártalmatlan ütközésnél súlyos sérülést szenvedett.
A két csapat augusztus 15-én Békésen is összeméri tudását.
Cifra Tibor: – Az eltervezett céljainkat részben tudtuk megvalósítani. Folytatjuk a munkát, igyekszünk tovább csiszolni a játékunkat.
Dabasi KC–Békési FKC 29–23 (14–8)
Felkészülési férfi kézilabda-mérkőzés, Dabas.
Békés: Takács – Kepess, Horváth L., Breuer, Kovács Sz., Szabó Á., Novák Zs. Csere: Markóczy (kapus), Varsandán, Szabó G., Haszilló, Lukács, Árpási, Sütő. Edző: Cifra Tibor.