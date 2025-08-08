Az ifi után a junior Európa-bajnokság a csabai súlyemelők célja

Garamvölgyi Kasszandra július végén még a madridi Európa-bajnokságon igyekezett bizonyítani, hogy milyen jó formában van, hazaérkezése után szinte azonnal Kecskemétre utazott, hogy a Messzi István-emlékversenyen öregbítse a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE hírnevét. A jó formát a spanyol fővárosban csak félig-meddig sikerült bemutatnia, hogy miért? Erről klubedzője, Bökfi János beszélt:

Kecskeméten a junior Európa-bajnokságra válogatóztak a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzői Fotó: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

Nagy küzdők a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE fiataljai

– Békéscsabáról reggel nyolc órakor indultunk Madridba, ahová három óra késéssel éjjel fél tizenkettőkor érkeztünk meg. A hosszú út alatt Kasszandra nem tudott eleget enni-inni, az energiaháztartása „lecsökkent”, a versenye pedig az utazás másnapján délután volt, így az izomzatát már nem volt ideje feltölteni, regenerálni és ezért rontott biztosnak hitt gyakorlatokat. A Eb versenye után egy nap pihenés következett, majd kezdte is a felkészülést a Messzi István-emlékversenyre, ami nem csak szimplán egy országos kiemelt verseny, de válogató is volt a junior Eb-re. A tét tehát kemény volt, bizonyítani a jó formát és bekerülni az Eb-csapatba.

Kecskeméten azután megnyerte az ifjúsági 58 kg-os súlycsoport küzdelmeit, egyben a női ifi abszolút versenyt is. Szakításban 63 kg-al könnyedén teljesítette a kezdőgyakorlatát, a második az Eb-n rontott 67 kg volt, amit elsőre itt is elhibázott, de a javítás már tökéletes volt. Lökésben a 80 kg elsőre hibátlan lett, majd a csapatba kerüléshez szükséges 86 kg-ot is meggyőző biztonsággal csinálta meg. A harmadik gyakorlatától vissza is léptek, mert nem volt értelme kockáztatni, mivel augusztus 22-én Kisbéren újból bizonyítani kell, hogy benevezzék az október végén Albániában kezdődő junior Európa-bajnokságra. Kasszandra az Eb-eredményénél összetettben 5 kg-al teljesített többet!

Szabadi Luca az ifjúsági +71 kg-ban egy ezüstöt hozott

szakítás: 52 kg

lökés: 68 kg

összetett: 120 kg

A szintén a junior Eb-csapatba kerülésért küzdő Fekécs Noel az ifi 60 kg-ban nem talált legyőzőre. Szakításban 81 kg-ot jegyzett. Harmadik gyakorlatával megpróbálta az országos csúcsot jelentő 85 kg-ot is, ami csak nagyon kis technikai hibán múlott. Lökésben a 112 kg-os kezdőfogásán maradt, de a 193 kg-os összetett eredményével az ifiknél így is megnyerte az abszolútot. Testvére, Fekécs Gergő 4. lett a junior 71 kg-ban. Sérüléséből felépülve ez volt az első versenye (szakítás: 85 kg; lökés: 110 kg; összetett: 195 kg). A harmadik gyakorlatától szakításban és lökésben is visszaléptek biztonsági okok miatt.