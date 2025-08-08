augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyemelés

1 órája

Az ifi után a junior Európa-bajnokság a csabai súlyemelők célja

Címkék#Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE#súlyemelés#sport#európa bajnokság

A madridi ifjúsági Európa-bajnokság után rögtön tárcsák elé állt a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE válogatottja. Garamvölgyi Kasszandra két klubtársával együtt a kecskeméti Messzi István-emlékversenyen képviselte sikeresen a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-t.

Gajdács Pál

Garamvölgyi Kasszandra július végén még a madridi Európa-bajnokságon igyekezett bizonyítani, hogy milyen jó formában van, hazaérkezése után szinte azonnal Kecskemétre utazott, hogy a Messzi István-emlékversenyen öregbítse a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE hírnevét. A jó formát a spanyol fővárosban csak félig-meddig sikerült bemutatnia, hogy miért? Erről klubedzője, Bökfi János beszélt: 

Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE
Kecskeméten a junior Európa-bajnokságra válogatóztak a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzői Fotó: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

Nagy küzdők a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE fiataljai

– Békéscsabáról reggel nyolc órakor indultunk Madridba, ahová három óra késéssel éjjel fél tizenkettőkor érkeztünk meg. A hosszú út alatt Kasszandra nem tudott eleget enni-inni, az energiaháztartása „lecsökkent”, a versenye pedig az utazás másnapján délután volt, így az izomzatát már nem volt ideje feltölteni, regenerálni és ezért rontott biztosnak hitt gyakorlatokat. A Eb versenye után egy nap pihenés következett, majd kezdte is a felkészülést a Messzi István-emlékversenyre, ami nem csak szimplán egy országos kiemelt verseny, de válogató is volt a junior Eb-re. A tét tehát kemény volt, bizonyítani a jó formát és bekerülni az Eb-csapatba. 

Kecskeméten azután megnyerte az ifjúsági 58 kg-os súlycsoport küzdelmeit, egyben a női ifi abszolút versenyt is. Szakításban 63 kg-al könnyedén teljesítette a kezdőgyakorlatát, a második az Eb-n rontott 67 kg volt, amit elsőre itt is elhibázott, de a javítás már tökéletes volt. Lökésben a 80 kg elsőre hibátlan lett, majd a csapatba kerüléshez szükséges 86 kg-ot is meggyőző biztonsággal csinálta meg. A harmadik gyakorlatától vissza is léptek, mert nem volt értelme kockáztatni, mivel augusztus 22-én Kisbéren újból bizonyítani kell, hogy benevezzék az október végén Albániában kezdődő junior Európa-bajnokságra. Kasszandra az Eb-eredményénél összetettben 5 kg-al teljesített többet!

Szabadi Luca az ifjúsági +71 kg-ban egy ezüstöt hozott

  • szakítás: 52 kg
  • lökés: 68 kg
  • összetett: 120 kg 

A szintén a junior Eb-csapatba kerülésért küzdő Fekécs Noel az ifi 60 kg-ban nem talált legyőzőre. Szakításban 81 kg-ot jegyzett. Harmadik gyakorlatával megpróbálta az országos csúcsot jelentő 85 kg-ot is, ami csak nagyon kis technikai hibán múlott. Lökésben a 112 kg-os kezdőfogásán maradt, de a 193 kg-os összetett eredményével az ifiknél így is megnyerte az abszolútot. Testvére, Fekécs Gergő 4. lett a junior 71 kg-ban. Sérüléséből felépülve ez volt az első versenye (szakítás: 85 kg; lökés: 110 kg; összetett: 195 kg). A harmadik gyakorlatától szakításban és lökésben is visszaléptek biztonsági okok miatt. 

A kulcsszó a türelem!

Bökfi János edző kitért a madridi ifi Eb másik békéscsabai szereplőjére, Gulyás Milánra is. 

– Milán a 88 kg-ban a tizennégy fős mezőnyben hozta a kötelezőt, a nevezések alapján a hetedik hely volt elérhető. Az Eb előtti kisbéri versenyen azonban meghúzódtak a combizmai, ami az orvosi vizsgálatok alapján a hirtelen testmagasság növekedés miatt történt és sajnos ez a legrosszabb, ami egy serdülő versenyzővel történhet. Ezen csak az idő és a sok nyújtás javít, hat hét nem volt elegendő. Így indultunk neki az Eb-nek. Az utazótáskám, amelyben az összes olyan felszerelés, amivel a húzódás okozta problémát kezelni tudtuk volna nem érkezett meg, így a versenyt Milán nagyon keményen, minden segítség nélkül csinálta meg úgy, s lett hetedik, hogy még országos csúcsot is javított lökésben. Ha teljesen egészséges, simán ötödik! Most a legfontosabb feladatunk rendbe tenni az izmait és elkezdeni készülni a junior Eb-re. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu