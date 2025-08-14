augusztus 14., csütörtök

Díjlovaglás

50 perce

Békéscsabai régiós bajnok díjlovaglásban

Czirle Dalma révén békéscsabai lovas is felvonulhatott a Kelet-Magyarország Régiós Döntő ünnepi ceremóniáján.

Gajdács Pál

A Kentaur Lovas Egylet díjlovasa a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark négy évszakos pályáján megrendezett versenyen győzött az előkészítő díjlovas vetélkedő 2 (EK2) kategóriában, a 14–18 évesek között. Társa Think Twice A.Z. nevű lova volt. A filces pályán kialakított díjlovagló négyszögben a programjukra az első napon 68,12, másnap 72,89 százalékot kaptak. 

Czirle Dalma Fotó: Katusné Gudmon Kata 

A Halasmédia beszámolója szerint a bajnokavatáson a bajnokok és dobogós helyezettek együtt felállva az emelvényre hallgatták meg a Himnuszt. Hatalmas tapsot kaptak, majd lóra szálltak és tiszteletkörrel búcsúztak a közönségtől.

 

 

