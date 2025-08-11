augusztus 11., hétfő

Fekvenyomás

Békéscsabai egyéni csúcsok a Balatonnál

Címkék#mezőny#eredmények#klubtárs#korcsoport#Balaton Kupa#fekvenyomó#Lovas Mónika#Babinszki Barbara#Szabadidő SE#csúcs

Siófokon rendezték meg a hétvégén a Balaton Kupa fekvenyomó, felhúzó versenyt. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-ből öten indultak a vízparti versenyen, ahol nem volt külön korcsoport, mindenki az open kategóriában indulhatott.

Gajdács Pál

Babinszki Barbara a +84 kg-ban fekvenyomásban 85 kg-ot teljesített és 5 kg-al megjavítva az egyéni legjobbját a 3. helyen zárt, míg felhúzásban 170 kg lett a vége, ez is egyéni csúcs és legfiatalabbként megnyerte a súlycsoportja versenyét. 

Minden békéscsabai fekvenyomó dobogón a Balaton-parti versenyen Fotó: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE

A mezőny legidősebbjeként Schneider Erzsébet a 84 kg-ban 70 kg-ot ért el és 3. lett. 

A +84-ben Szabó Ágnes eredménye a hónapok óta tartó sérülése miatt 135 kg, ezzel nyert, de csak a könnyebb testsúly miatt, mert a klubtárs Lovas Mónika szintén egyéni rekorddal 135 kg-ot nyomott és 2. lett. A női fekvenyomók összes gyakorlata érvényes volt.

A 66 kg-ban Sajben Dániel 110 kg-ot nyomott, és bronzérmes lett. A 120 kg-al kockáztattak a 2. helyért, ám ez nem sikerült, így maradt a bronz.

 

 

