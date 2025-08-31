Vébészereplő is indult a békéscsabai atlétikai versenyen - galériával

Kitehették volna a „Megtelt!” táblát a Békéscsabai Atlétikai Club Tünde Utcai Atlétikai Centrumának kapujára péntek délután, ahol nem egy hétköznapi edzést, hanem országos pályaversenyt tartottak.

A Békéscsabai Atlétikai Club országos versenyén a rúdugrásban is versenyeztek. Fotó: Bencsik Ádám

Népszerű a Békéscsabai Atlétikai Club nyárvégi pályaversenye

A rendezők nemcsak a megszokott számokra írtak ki versenyt, hanem a 300 méteres síkfutásra, egymérföldes futásra, és az 1000 méteres gyaloglásra is.

Az atlétákat a pénzdíjak is motiválhatták, hiszen a legjobbak a női és férfi kategóriában ötven-, negyven- és harmincezer forintot nyertek.

A magasugrók a világbajnok gátfutó Baji Balázs nevelőedzője, Medovarszki János-, a diszkoszvetők a Cemann Ferenc emlékére megrendezett verseny keretében indultak.

Fotó: Bencsik Ádám

A 300 méteres síkfutásban rajthoz állt a klub nevelése, a 2023-as budapesti világbajnokságon 4x400-as váltóban szereplő, ma a MATE-Gödöllői EAC színeiben versenyző Steigerwald Ernő is, aki meg is nyerte a számot.