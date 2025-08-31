1 órája
Vébészereplő is indult a békéscsabai atlétikai versenyen - galériával
Tizenkilenc egyesület küldte el versenyzőit a Békéscsabai Atlétikai Club már hagyományos szezonvégi országos atlétikai pályaversenyére. A Békéscsabai Atlétikai Club Tünde Utcai Atlétikai Centrumban pénteken megtartott viadalon a felnőtt mellett, az újonc, a serdülő és az ifjúsági korosztályban is indulhattak atléták.
Kitehették volna a „Megtelt!” táblát a Békéscsabai Atlétikai Club Tünde Utcai Atlétikai Centrumának kapujára péntek délután, ahol nem egy hétköznapi edzést, hanem országos pályaversenyt tartottak.
Népszerű a Békéscsabai Atlétikai Club nyárvégi pályaversenye
A rendezők nemcsak a megszokott számokra írtak ki versenyt, hanem a 300 méteres síkfutásra, egymérföldes futásra, és az 1000 méteres gyaloglásra is.
Az atlétákat a pénzdíjak is motiválhatták, hiszen a legjobbak a női és férfi kategóriában ötven-, negyven- és harmincezer forintot nyertek.
A magasugrók a világbajnok gátfutó Baji Balázs nevelőedzője, Medovarszki János-, a diszkoszvetők a Cemann Ferenc emlékére megrendezett verseny keretében indultak.
A 300 méteres síkfutásban rajthoz állt a klub nevelése, a 2023-as budapesti világbajnokságon 4x400-as váltóban szereplő, ma a MATE-Gödöllői EAC színeiben versenyző Steigerwald Ernő is, aki meg is nyerte a számot.
Atlétikai verseny BékéscsabaFotók: Bencsik Ádám
Békés vármegyei győztesek
Férfi, felnőtt. 100 m: Dr. Zelenyánszki Márk 12,09. Magasugrás: Priskin Ferenc 1,80 m. Súlylökés: Csizmazia Áron 13,84 m. Diszkoszvetés: Csizmazia Áron 44,28 m.
Fiúk. Junior, U20. Rúdugrás: Fábián Áron 4,40 m. Súlylökés: Wágner Ádám (Békési DAC) 14,68 m. Diszkoszvetés: Wágner Ádám 45,30 m. Gerelyhajítás: Garai-Balázs Endre (Békési DAC) 47,32 m. Ifjúsági, U18. Súlylökés: Gál László (Gyulasport Nkft.) 11,84 m. Diszkoszvetés: Wágner Balázs (Békési DAC) 37,77 m. Gerelyhajítás: Wágner Balázs 47,10 m. Újonc, U14. 100 m: Rácz Balázs (Békési DAC) 13,04.
Női, felnőtt. Magasugrás: Zsunyi-Horváth Anikó (Békési DAC) 1,60 m. Súlylökés: Baukó Petra 12,21 m. Diszkoszvetés: Baukó Petra 46,43 m. Gerelyhajítás: Garai Viktória 38,12 m.
Leányok. Junior, U20. 100 m: Lázár Kamilla 13,67. 300 m: Lázár Kamilla 40,59. Rúdugrás: Kovács Patrícia 3,20 m. Diszkoszvetés: Kiss Petra (Békési DAC) 29,90 m. Gerelyhajítás: Kiss Petra 32,40 m. 1000 m-es gyaloglás: Kovács Alexandra 4:10,00. Ifjúsági, U18: Szabó Bíborka 13,06. 300 m: Szabó Bíborka 42,10. Gerelyhajítás: Pribojszki Panna (Békési DAC) 34,70 m. 1000 m-es gyaloglás: Alföldi Sára Kata 4:22,00. Serdülő, U16. 100 m: Friderikusz Tamara 16,38. 300 m: Timár Júlia 46,08. Gerelyhajítás: Medovarszki Sára (Gyulasport NKft.) 26,77 m. 1000 m-es gyaloglás: Kelemen Bernadett 4:55,00. Újonc, U14. 100 m: Timár Júlia 13,60.
A külön nem jelölt atléták a Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői.
