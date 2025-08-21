Szántosi Dávid a magyar Eb-csapatban

Harczi Zsolt, a magyar szövetség (MOATSZ) tavaly ősszel kinevezett szakmai igazgatója döntése értelmében a kontinens-bajnokságon Szudi Ádám, Lei Balázs, András Csaba és az egy hónapja az U19-es Eb-n aranyérmes Szántosi Dávid képviseli a magyar színeket. A sportvezető tájékoztatása alapján a férfi csapat nehéz csoportba került, hiszen a franciákkal és a spanyolokkal kell megmérkőznie.

Hír még Szántosi Dáviddal kapcsolatban, hogy ezekben a napokban a bolgár WTT Feederen versenyez, ahol egyéniben és párosban sem kell selejtezőt vívniuk Szui Ádámmal. Az egyeseknél 48-as, míg a párosoknál 16-os főtábla várható Panagyurishteben. Szántosi Dávid ellenfele az indiai Anthony lesz, párosban pedig az olasz Mutti, Puppo duót kaptál Szudival.