Szántosi Dávid kiesett egyesben

A világranglistán 624. Szudi pénteken 2:1-es hátrányból fordított a 607. olasz Mihai Bobocicával szemben. A 29 éves pingpongos a következő körben a 15. kiemelt, a ranglistán 224. osztrák Maciej Kolodziejczykkal találkozik. A 19 éves Szántosi Dávid három játszmában szenvedett vereséget az indiai Amalraj Anthonytól és búcsúzott.

Eredmények. Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Szudi Ádám–Mihai Bobocica (olasz) 3:2 (6, -8, -9, 7, 6)

Amalraj Anthony (indiai)–Szántosi Dávid 3:0 (4, 7, 5)

Később:

Férfi páros, 1. forduló (a negyeddöntőbe jutásért):

Szudi Ádám, Szántosi Dávid–Matteo Mutti, Andrea Puppo (olasz) 15.00

A cikkünk frissül.