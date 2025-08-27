augusztus 27., szerda

Asztalitenisz

28 perce

Csík-Darabos Éva bronzérmet nyert

Címkék#asztalitenisz#ASE Orosháza#sport#ranglistaverseny

Az ASE Orosháza három fiatallal asztaliteniszezővel képviseltette magát a hétvégi, fővárosban rendezett U11-es és U13-as I. osztályú ranglista versenyen.

Verasztó Lajos
Csík-Darabos Éva bronzérmet nyert

Jobbról pirosban a dobogó harmadik fokán Csík-Darabos Éva. Fotó: ASE Orosháza 

A 11 éves lányok mezőnyében Csík-Darabos Éva csoportelsőként jutott a főtáblára, a negyeddöntőben 3:2-re nyert a soltvadkerti Komlósi Sára ellen, a következő mérkőzését azonban 3:0-ás vereséggel zárta Szondy Sárával (Budakörnyéki SE) szemben, így bronzérmet szerzett. A másik orosházi, Vashegyi Hanna nem jutott a főtáblára.

Az U13-as korosztályban Csík-Darabos Éva járt így. Sánta Elena viszont sikerrel vette csoportmérkőzéseit. A 16 közé jutásért 3:2-re verte a nyírbátori ifj. Fatyol Hannát, majd jó játékkal a hetedik kiemelt tolnai Andróczi Grétát búcsúztatta 3:1-gyel. Az éremszerzés elmaradt, mert a nyírbátori Manc Annától 3:0-ra kikapott a negyeddöntőben.

Az U13-as fiúknál Kéri Kristóf a 16 közé jutásért szenvedett 3:0-ás vereséget a nyolcadik kiemelt mohácsi Pálos Eriktől.

 

 

