Csík-Darabos Éva bronzérmet nyert

A 11 éves lányok mezőnyében Csík-Darabos Éva csoportelsőként jutott a főtáblára, a negyeddöntőben 3:2-re nyert a soltvadkerti Komlósi Sára ellen, a következő mérkőzését azonban 3:0-ás vereséggel zárta Szondy Sárával (Budakörnyéki SE) szemben, így bronzérmet szerzett. A másik orosházi, Vashegyi Hanna nem jutott a főtáblára.

Az U13-as korosztályban Csík-Darabos Éva járt így. Sánta Elena viszont sikerrel vette csoportmérkőzéseit. A 16 közé jutásért 3:2-re verte a nyírbátori ifj. Fatyol Hannát, majd jó játékkal a hetedik kiemelt tolnai Andróczi Grétát búcsúztatta 3:1-gyel. Az éremszerzés elmaradt, mert a nyírbátori Manc Annától 3:0-ra kikapott a negyeddöntőben.

Az U13-as fiúknál Kéri Kristóf a 16 közé jutásért szenvedett 3:0-ás vereséget a nyolcadik kiemelt mohácsi Pálos Eriktől.