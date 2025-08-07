augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

56 perce

Rutinos játékosok tértek vissza Apácára

Címkék#Vármegyei II#labdarúgás#felkészülés#Csanádapácai EFC

Két visszatérő rutinos játékossal soraiban várja a jövő hétvégi bajnoki rajtot a Csanádapácai Előre FC vármegyei II. osztályú labdarúgócsapata. A továbbra is Óvári Arnold irányításával készülő apácai gárda az állandóságra alapoz. A tavasszal nyolcadik helyet elérő alakulat ismét a középmezőnyt veszik célba.

Bakulya Mihály

Az apácai játékosok jó intenzitással végezték  felkészülés júliusra eső részét. 

Stabil pont az apácai kapuban
Az apácai kapuban Pós Attila helye megkérdőjelezhetetlen lesz az új idényben is. Fotó: Babák Zoltán

Heti három foglalkozást tartottak, miközben két tesztmeccset is megvívtak a Mezőhegyes (0–4) és a Szabadkígyós (3–3) csapataival. Augusztusban már nem terveznek több gyakorló játékot és a tréningek száma is kettőre csökken, ezzel a bajnokság során szinten tudják tartani a megszerzett alapokat.

– Több játékosunk is augusztus első felére kalkulálta a nyaralását, ezért nem láttuk értelmét annak, hogy erre az időszakra tesztmeccset ütemezzünk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, megtarthatjuk erős középcsapat státuszunkat. Ebben lehet lehet nagy segítségünkre a Kunágotáról visszatérő Hrobár Róbert (35), illetve a játékot újrakezdő Hajdú György (36), akik a rutint jelentik majd a védelemben – újságolta el Óvári Arnold.

Minőség és létszám tekintetében is javult a helyzet az apácai csapatnál

A sárga-feketéknél nem szakítottak azzal a hagyománnyal sem, hogy a felnőttek közé veszik be a legügyesebb utánpótláskorú játékosaikat. Ez most a 16. évét éppen betöltő tehetségnek, Schmidt Balázsnak adatik meg. A keret két tartós sérültje közül Gyallai Ádámnak fel kell hagynia a focival, Laczó Dániel viszont újból edzésbe állt, igaz még jócskán akad elmaradása a többiekkel szemben.

– Tavaly a szűkös keret jelentette számunkra a legnagyobb kihívást. Ha minden igaz, most minőség és létszám tekintetében is jobban fogunk kinézni. Úgy ítéljük meg házon belül, hogy a legutóbbi bajnokságban elért nyolcadik hely idén reális lehet, mindenhol erős középcsapatként szeretnénk mutatkozni – fűzte hozzá a 46 esztendős csupa szív tréner.

 

 

