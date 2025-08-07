Rutinos játékosok tértek vissza Apácára

Az apácai játékosok jó intenzitással végezték felkészülés júliusra eső részét.

Az apácai kapuban Pós Attila helye megkérdőjelezhetetlen lesz az új idényben is. Fotó: Babák Zoltán

Heti három foglalkozást tartottak, miközben két tesztmeccset is megvívtak a Mezőhegyes (0–4) és a Szabadkígyós (3–3) csapataival. Augusztusban már nem terveznek több gyakorló játékot és a tréningek száma is kettőre csökken, ezzel a bajnokság során szinten tudják tartani a megszerzett alapokat.

– Több játékosunk is augusztus első felére kalkulálta a nyaralását, ezért nem láttuk értelmét annak, hogy erre az időszakra tesztmeccset ütemezzünk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, megtarthatjuk erős középcsapat státuszunkat. Ebben lehet lehet nagy segítségünkre a Kunágotáról visszatérő Hrobár Róbert (35), illetve a játékot újrakezdő Hajdú György (36), akik a rutint jelentik majd a védelemben – újságolta el Óvári Arnold.

Minőség és létszám tekintetében is javult a helyzet az apácai csapatnál

A sárga-feketéknél nem szakítottak azzal a hagyománnyal sem, hogy a felnőttek közé veszik be a legügyesebb utánpótláskorú játékosaikat. Ez most a 16. évét éppen betöltő tehetségnek, Schmidt Balázsnak adatik meg. A keret két tartós sérültje közül Gyallai Ádámnak fel kell hagynia a focival, Laczó Dániel viszont újból edzésbe állt, igaz még jócskán akad elmaradása a többiekkel szemben.

– Tavaly a szűkös keret jelentette számunkra a legnagyobb kihívást. Ha minden igaz, most minőség és létszám tekintetében is jobban fogunk kinézni. Úgy ítéljük meg házon belül, hogy a legutóbbi bajnokságban elért nyolcadik hely idén reális lehet, mindenhol erős középcsapatként szeretnénk mutatkozni – fűzte hozzá a 46 esztendős csupa szív tréner.