A „kis” Vasas ellen otthon kezd az MBH-Békéscsaba

Az MBH-Békéscsaba első ellenfele 18 órától a „kis” Vasas lesz. A 2. fordulóban Balatonfüredre látogat a kék-fehér együttes, ahol a Szent Benedek Röplabda Akadémiával csap össze október 17-én, pénteken 18 órakor. A további találkozó dátumáról folyamatosan zajlanak az egyeztetések.