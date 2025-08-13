augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Röplabda

1 órája

A „kis” Vasas ellen otthon kezd az MBH-Békéscsaba

Címkék#Szent Benedek Röplabda Akadémia#Extraliga#MBH-Békéscsaba#Magyar Röplabda Szövetség

A Magyar Röplabda Szövetség elkészítette a 2025–2026-os női Extraliga sorsolását. A bajnokságot október 9-én, csütörtökön hazai pályán kezdi a tavalyi ezüstérmes MBH-Békéscsaba csapata.

Gajdács Pál
Október 9-én rendezik a szezon első bajnoki mérkőzését a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban

Fotó: BRSE

Az MBH-Békéscsaba első ellenfele 18 órától a „kis” Vasas lesz. A 2. fordulóban Balatonfüredre látogat a kék-fehér együttes, ahol a Szent Benedek Röplabda Akadémiával csap össze október 17-én, pénteken 18 órakor. A további találkozó dátumáról folyamatosan zajlanak az egyeztetések.



 

 

