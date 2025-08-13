Röplabda
1 órája
A „kis” Vasas ellen otthon kezd az MBH-Békéscsaba
A Magyar Röplabda Szövetség elkészítette a 2025–2026-os női Extraliga sorsolását. A bajnokságot október 9-én, csütörtökön hazai pályán kezdi a tavalyi ezüstérmes MBH-Békéscsaba csapata.
Október 9-én rendezik a szezon első bajnoki mérkőzését a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban
Fotó: BRSE
Az MBH-Békéscsaba első ellenfele 18 órától a „kis” Vasas lesz. A 2. fordulóban Balatonfüredre látogat a kék-fehér együttes, ahol a Szent Benedek Röplabda Akadémiával csap össze október 17-én, pénteken 18 órakor. A további találkozó dátumáról folyamatosan zajlanak az egyeztetések.
Ezt ne hagyja ki!Segélyhívás
1 órája
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik - videóval
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófavédelem
2 órája
Hatalmas lángokkal égett az autó motortere - videóval, galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre