23 év után újra Európa legjobbjai szállnak le Békéscsabán - galériával, videóval

A részletekről szóló hétfői sajtótájékoztatón Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, 2022-ben merült fel először, hogy a vármegyeszékhely újból otthont adjon eme rangos sporteseménynek, majd 2,5 év szervezőmunka következett. Felidézte, hogy legutóbb 2002-ben rendezett a város vitorlázórepülő Európa-bajnokságot, természetesen ahogy akkor, úgy most is igyekeznek megfelelni az elvárásoknak. Kiemelte, hogy egy nagyon hatékony és produktív együttműködés zajlott a szervezőkkel, persze akadtak problémák, de a most zajló 70. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság is azt a célt szolgálja többek között, hogy kiszűrjék a gyermekbetegségeket. Kitért arra, hogy az Európa-bajnokság megnyitója július 26-án kora este lesz a Szent István téren, ahol egy látványos felvonulást követően a csabaiak megismerhetik a versenyzőket is.

A békéscsabai repülőtéren már gyülekeznek a július végi 23. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság résztvevői. Fotó: Bencsik Ádám

Kiváló körülmények fogadják a vitorlázórepülő Európa-bajnokság mezőnyét

Gyöngyösi András, a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség alelnöke, aki egyben az Európa-bajnokság versenyigazgatója is arról beszélt, hogy az első versenyét 1998-ban éppen Békéscsabán teljesítette, azóta viszont nem járt a városban. Megjegyezte, hogy az évek során teljesen átalakult a reptér, így szerinte a körülményekkel minden résztvevő elégedett lehet. Meteorológusként hozzátette, hogy a csabai repülőtér Magyarország egyik legjobb adottságú területén található, és remélhetőleg az időjárásra sem lesz majd panasz. Emlékeztetett, hogy a levegőben a repülőgépek nemcsak szabad szemmel, hanem online, okos eszközök segítségével is követhetőek lesznek.

A szövetség az önkormányzattal karöltve szervezte meg a rangos eseményt

Hársfalvi Péter, a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség alelnöke, az EB versenyigazgató-helyettese beszédében az önkormányzattal való kiváló együttműködést emelte ki. Hozzáfűzte, hogy jóllehet állami támogatást nem kaptak a rendezésre, de a szponzorokkal közösen mégis megoldották az előttük álló feladatokat.