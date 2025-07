A második ikszet is behúzták a komlósiak

Az úszókat az időjárás is kegyeibe fogadta, összesen százhetvenen próbáltak szerencsét az egynapos versenyen. Köztük több Romániából érkezett klub idős sportolója.

A lelkes komlósi úszó csapat tagjai a medencében is kitettek magukért

Érdekességként illik megemlíteni, hogy a versenyt az a Zsura Zoltán polgármester nyitotta meg, aki egykoron két és fél évtizeden át a helyi klubot, a Tótkomlósi Úszó Egyesületet irányította, mégpedig 1984-től 2009-ig. Az eseményen részt vett az egykor Békéscsabáról indult remek profi úszó, Katona Zsolt, a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetség elnöke, aki ugyan ezúttal nem lépett rajtkőre, ám kivette részét a díjadásokban.

– Ahogy az már megszokott a tótkomlósi viadalok története során: különdíjakkal ismertük el a legidősebb női, férfi versenyzőket, valamint az első ízben nevezőket – összegzett a verseny főszervezője és versenyzője, Kancsó János. – Érdekességként kell még megemlítenem: az egyéni versenyek mellett idén lebonyolításra került 19 családi- és 58 felnőtt váltószám is.

A gyulaiak egyik régi „motorosa”, Bagi Csilla pedig így összegezte a napot: – Nagyon jól sikerült kis verseny volt, mi gyulaiak most nagyon sokan vállalkoztunk és minden váltót nyertünk, amiben csak elindultunk. Legeza Laci és Fehér Edit végigúszta az „étlapot”, azaz valamennyi számot, Laci meg is nyerte az összes egyénit korosztályában.

Az esemény szervezői és lebonyolítói

Békés vármegyei érmes úszók

Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület: Gazsyné Hrabovszki Edit, Juhász Mátyás, Petrovszki Éva.

Gyulai dr. Regele Károly Szeniorúszó Sportegyesület: Bagi Csilla, Balogh Marianna, Csepeli Pálma, Fehér Edit, dr. Legeza László, Legeza Péter, Legeza Péterné, Legeza Sára, Moldován Attila, Murnyák Zsuzsanna, Seres László, Verczkey Zoltán

Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszóklub Egyesület: Apatóczki István, Fazekasné Vogel Anita, Földes Róbert, Gáll Jánosné, Gyúrós Pál, Kancsó János, Kukucskáné Pálca Réka, László Tamás, László-Zsurzs Henrietta, Lehoczki Patrik, Malya Attila, Pesics Zoltán, Rajki Józsefné, Rigó Kitti, Rigó Szilveszter, Rusznákné Nyíregyházki Kinga, dr. Sásdi András, ifj. Sásdi András, Szabó Lászlóné, Tarrné Kiss Hajnalka, Varga Attila, Varga Liána, Vogel Andrea.