A várakozásoknak megfelelő gyulai rajt

A Termál FC a 2. percben egy szabadrúgásból elért kapufával adta meg a találkozó alaphangját.

A Termál FC egyik újonca, a fiatal Göblyös Sándor Robin rendkívül hasznos játékkal debütált a csapatban és a bajnokságban. Fotó: Bencsik Ádám

A folytatásban is dominálta a játékot, helyzeteket alakított ki, ám a gólra a 27. percig kellett várni, amikor is Zabari bal oldali beadását Zádori fejelte a kapuba, 1–0. Futószalagon érkeztek a hazai lehetőségek, de mind kimaradt, a szünet előtt pedig egy védelmi kihagyást Dudás büntetett, szinte a semmiből egyenlítve, 1–1.

A szünet után sem változott a játék képe, szinte egykapuztak a házigazdák. Az 55. percben Zádori szemfülessége hozta meg az ismételt vezetést nekik, aki egy kapusról kipattanót terelt a gólvonalon túlra, 2–1. Hat minutával később Trescsula ragasztott szépségdíjas gólt 22 méterről a hosszú felső sarokba, 3–1. Alább hagyott a Tisza-partiak lelkesedése, ráadásul a 79. percben Gera Norbert nagy igyekezetében öngólt vétett, 4–1. Ekkor már csak a különbség volt kérdéses. A végeredményt pedig a 81. minutában Máris állította be büntetőből, 5–1.