Vasárnap újra megbolydul a harmadik vonal

A Termál FC nem titkoltan a bajnoki cím megszerzésének rendeli alá az évet a honi labdarúgás harmadik vonalában, elsőként vasárnap a most feljutó Szeged-Csanád GA második számú együttesét látja vendégül.

A Termál FC csapata számára idén is az ESMTK lehet az egyik legkeményebb ellenfél. Fotó: Kiss Zoltán

Minden összeállt a Termál FC háza táján

– Minden támogatást és eszközt megkaptunk a várostól és a klub vezetőitől, ami a felkészülés során kellett, egyetlen év alatt ilyen tekintetben is rengeteget léptünk előre. Az új szakmai stáb gyorsan összecsiszolódott, a keret kialakítása is a tervek szerint alakult, időben letudtuk az átigazolásokat, tulajdonképpen csak a sok sérülés miatt lehet hiányérzetünk. Négy-öt maródival dolgoztuk végig az alapozás időszakát, hétvégén is fél kezdőcsapatra való játékost kell nélkülöznünk. Elégedettek vagyunk, mert jó munkát végeztek a srácok, és jó állapotban várják a nyitányt. A hétvégi meccsel kapcsolatban győzelem az elvárás, nem lebecsülve és tiszteletben tartva az ellenfelet. Fiatal, hajtós csapatról van szó, melynek a minőségére befolyással vannak a mindenkori visszajátszók. A mi keretünk sűrű és erős, még ha a variációs lehetőségek csökkentek is a sérülésekkel. Hazai közönség előtt mindenképpen szeretnénk begyűjteni a három pontot – jegyeztük a gyulaiak vezetőedzője, Ekker Attila gondolatait az évkezdés kapcsán.

A frissen felkerülő Előre II. a lilák első számú együtteséhez hasonlóan a fővárosban kezdi meg a szereplését. Vendéglátója, a patinás III. Kerületi TVE észak-nyugatról most került át a Dél-keleti csoportba, tavaly hatodik volt.

– Nehézkesen indult a felkészülésünk, így azután gyorsan le is pergett ez az időszak. A jelentős változások ellenére sajnos a keretünk is lassan formálódott, még most sem állt össze teljes mértékben. A tervezett munka jelentős részét sikerült elvégeznünk, de még hosszú út vezet addig, hogy teljesen rendben legyünk. A nehézségeink ellenére reményeim szerint tudunk olyan jeleket mutatni az első bajnokin, ami majd jellemzi a csapatunkat. Jó ellenféllel szemben, jó pályán játszunk, ez is egyfajta motivációt jelenthet a fiataljaink számára. Remek erőfelmérő lesz számunkra ez a mérkőzés, szeretnénk sikeresen zárni a hétvégét, jó lenne ponttal vagy pontokkal hazatérni. Biztosan kihagyja a találkozót a sérüléssel bajlódó Dávid Kende, rajta kívül is egy-két kérdőjel az ideális tizenegyet illetően – fogalmazott Balog Zsolt, a csabai együttes vezetőedzője.