Túl a krízisen a szeghalmiak

A szeghalmi elnöktől, Hegyesi Lászlótól úgy értesültünk, hogy kilenc labdarúgó igazolt el, vagy hagyott fel a focival, akiket mielőbb pótolni szeretnének, ám a csapat körüli bizonytalanságok miatt az átigazolási piacon lépéshátrányba kerültek a riválisokkal szemben.

Hajdú Bence egyike azon keveseknek, akik stabil kezdőként kitartottak a szeghalmi csapat mellett. Fotó: Bohus Krisztián

Egyelőre Polonio-Guerreiro Joao (Dévaványai SE), Oláh Zalán (Eleki USE), Oláh Ambrus (Eleki USE), Gedó Gergő Adrián (Kondorosi TE), Darányi Dávid, Farkas Zoltán, Vágási Tamás (mindannyi Újkígyós FC), Kiss László Dávid (Békési FC) és Cserna Richárd (abbahagyta) távozása biztos, ami nem kis fejtörést okoz a vezetőknek.

– A legnagyobb csalódást azok okozták számunkra, akik a szabad átigazolási időszak utolsó napján hagyták cserben a csapatot. Kénytelen-kelletlen tudomásul vesszük, hogy ez egy ilyen miliő! Szerencsére azért akadnak olyan játékosok is, akik érdeklődnek a Szeghalmi FC iránt. Ők vagy más klubtól érkeznek hozzánk, vagy újrakezdik a focit. A névsort korai lenne feltárni, mivel csak most indult a munka, de az átigazolásuk és a re-aktiválásuk folyamatban van. Tovább keresgélünk, egy kapusra például égetően nagy szükségünk lenne, de a védelem és a középpálya sem teljes még – mondta el Hegyesi László.

Megkezdték a jövő szeghalmi csapata építését

A hétfői első foglalkozáson 14 játékos vett részt, ami még közel sem ideális, de az egy héttel korábbi állapothoz képest rengeteget javult.

– Magam is meglepődtem azon, hogy a játékosok milyen alázattal végezték a heti munkát. Bízom benne, hogy ez kitart a folytatásban is, és közben tovább bővül majd a létszám. Legalább tizennyolcas keretet szeretnénk összehozni, ehhez pedig még szükségünk lenne egy-két labdarúgóra – fogalmazott Hajdu Csaba, aki a leköszönő Oláh Ferenctől vette kézbe a gárda irányítását.

Nem is egyedül, tekintettel arra, hogy a meccseken Kardos Ferenc Gergő ül le majd a padra, amennyiben nem a kapuban lesz dolga. Heti szinten hármat edzenek a sárrétiek, a tesztmeccseik kialakítás alatt állnak, de az idő rövidsége miatt túl sokat nem tudnak csiszolódni. Pozitív viszont, hogy szabadnappal indítják a bajnokságot, vagyis lesz egy plusz hetük a sorok rendezésére.