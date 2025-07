Kis csabai csapat fantasztikus Európa-bajnoki eredményekkel

Kempf Anna a junior A kategóriában az amatőr hoop-ban győzött egyéniben, de rajta kívül bearanyozódott a Sportolj Békés Megye SE két duója is. A junior mix duóban a Kosztik Emma Dóra, Pelle Luca, a senior mix doubles competitive hoop kategóriában a Kopcsák Lujza, Rácz Regina duó gyakorlatát látta a legjobbnak a zsűri és szerzett Európa-bajnoki címet.

A Sportolj Békés Megye SE fiatal légtornászai jó hírét vitték az országnak és Békéscsabának

Összetartó csapat a Sportolj Békés Megye SE

– Ezen az Európa-bajnokságon éreztem azt, hogy igazán összetart a csapatunk, beleértve a szülőket is – kezdte beszámolóját Varró Renáta, a Sportolj Békés Megye SE edzője. – Kilenc versenyző küzdött a két nap alatt. Aki éppen nem volt színpadon, az a backstage-ben szurkolt a társának. A pontokat is sokszor együtt várták és többen a lelátóról is szurkoltak. Egyébként ez az összetartás az egész magyar légtorna delegációról elmondható. A szülők is végig izgulták a két napot és szurkoltak minden magyar versenyzőnek. A velünk egy hotelben megszálló rúdsportosok felé is kifejeztük támogatásunkat, de azt hiszem, hogy ez természetes, hiszen egy célért hajtottunk. Mi a hazafelé úton is figyelemmel kísértük a rúdsport versenyt – mindannyian a Magyar Levegősportok Szövetségét képviseltük. Összességében jó élményt adott a prágai Európa-bajnokság. Decemberben Budaörs ad otthont a légtorna és rúdsport világbajnokságnak, amit már most nagyon várunk!

A magyar csapat 72 érmet szerzett a prágai rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon. A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) tájékoztatása szerint a tornán 151 versenyszámban 136 magyar sportoló indult, akik 31 arany-, 26 ezüst- és 15 bronzérmet nyertek.

A Sportolj Békés Megye SE eredményei

Junior A (10-14 évesek), amatőr hoop: 1. Kempf Anna. Competitive hoop:

4. Kosztik Emma Dóra, 5. Bondár Noémi. Amateur silk: 3. Kosztik Emma Dóra. Amateur silk doubles: 7. Bicski Zselyke, Perecz Lili.

Junior B (15-17 évesek), amatőr hoop: 4. Lipták Lilla. Ccompetitive hoop: 8. Pelle Luca, 10. Kopcsák Lujza.

Senior competitive hoop: 10. Rácz Regina. Junior mix duo, competitive hoop: 1. Kosztik Emma Dóra, Pelle Luca. Senior mix doubles competitive hoop: 1. Kopcsák Lujza, Rácz Regina.