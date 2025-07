BL-győztes és magyar bajnok szélsőt szerződtetett az Előre

Puhalák Szidónia a pályafutása korábbi állomásai alapján igazi vezére lehet a fiatal csabai együttesnek.

Mórahalmon sajátította el a kézilabda alapjait, ahonnan Szegedre vitték. Tehetségére felfigyelt Kisrchner Erika, így került Vácra, ahol az élvonalban is debütált. Egy térdműtét úgy tűnt visszaveti a karrierjét, Róth Kálmán hívó szavára Mosonmagyaróváron folytatta. Az első évada itt sem sikerült fényesre egy hosszú betegség miatt, ám a második annál emlékezetesebb volt, le is csapott rá az ETO. Győrben 2021-ig hat évadot töltött, ott időközben háromszoros BL-győztes, háromszoros magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes csapat tagja volt, így igazolt Siófokra. Nem mellesleg ebben az időszakban a junior és felnőtt válogatottban is több mérkőzésen kapott lehetőséget. A Balaton-parti városban a csapat megszűnéséig játszott, 2023-ban került Kazincbarcikára, a tervszerűen építkező, ősztől a másodosztályban is bemutatkozó Borsodi SK-hoz, mostantól pedig Békéscsabán íródik a sportolói karrierje.

Puhalák Szidónia: miért éppen Békéscsaba?

A 176 centiméteres szélső az Előre NKSE közösségi oldalán így érvelt a klubváltás okán:

– Izgatottan várom ezt az új állomást, jó érzés egy fiatal, lelkes csapathoz csatlakozni. Hiszek abban, hogy lépésről lépésre lehet igazán előre haladni a pályán és azon kívül is. A megszerzett tapasztalataimmal szeretném segíteni a csapatot, és bízom benne, hogy együtt nemcsak eredményesek, hanem egy igazán jó közösség is lehetünk. Az eddigi pályafutásom során sok szép élményt élhettem meg, és rengeteget tanultam útközben, ezekért nagyon hálás vagyok. Most egy új kihívás vár, amit nagy lelkesedéssel várok. Bízom benne, hogy egy jó hangulatú, támogató közösség tagjaként együtt tudunk fejlődni, segíteni egymást, és közben élvezni is, amit csinálunk, hiszen ez a legfontosabb!