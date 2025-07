Orosházán éremben gondolkodnak

Az OMTK-ULE tavaszi keretéből nyolc labdarúgó távozott az elmúlt hetekben, hónapokban. Szabó Viktort a konkurens Jamina SE vitte, Isaszegi Máté Makón, Isaszegi Bence Hatvanban folytatja karrierjét, míg Szabó Ákos, Huszár Gergő, Hursán Gergő János, Kun Bence és Valach Martin más és más okból jutott arra az elhatározásra, hogy átmenetileg felhagy a focival.

Az OMTK-ULE csapatának a kondorosiakkal is meg kell majd küzdeniük az érmes helyekért. Fotó: Bohus Krisztián



A pótlásukra Tiszaföldvárról Bánki-Horváth Gergely (17) és Magyarbánhegyesről a rutinos Vincze Alex (35) tért vissza. Előbbi a támadósort, utóbbi a megritkult védelmet hivatott pótolni. Jócskán van már I. osztályú tapasztalata a Gádorosról érkező gólkirálynak, Péter Józsefnek (24) is, nem mondható el ugyanez a Grosics Akadémiáról igazolt középpályásról, Berki Olivérről (18), vagy a saját utánpótlásból felkerülő Varga Marcellről (19), illetve Verók Kevin Kristófról (16).

– A keretünk jelentősen fiatalodott, ennek ellenére azt reméljük, hogy az előttünk álló évben is éremért versenghetünk, hiszen a csapat váza együtt maradt. A gerincet adó játékosok garantálhatják a megfelelő szintet, az újaktól pedig azt reméljük, hogy gyorsan felveszik ezt a fordulatszámot és kvalitásaikat kiaknázva, hozzá tudnak tenni majd az összteljesítményhez – bizakodott Bodzás Ádám, a kék-fehérek vezetőedzője, aki nagyon várja vissza a porcműtét után lábadozó Futó Zsombort is.

A felkészülés derekán az OMTK-ULE

A csapat ezekben a napokban egyébként éppen a felkészülés derekán jár. Volt egy nem túl sikeres sándorfalvi kiruccanása kezdésnek (0–7), majd egy eredményesebb makói vendégjátéka (3–1). Az eredménynél és a játéknál persze most még hangsúlyosabb a munka minősége, amire nem lehet panasza a trénernek.

– Heti szinten három foglalkozást tartunk, ehhez jönnek még a lekötött gyakorló mérkőzések. Eddig nem lehet panaszom a hozzáállásra, a srácok igyekeznek beleállni a munkába és kihozni magukból a legtöbbet. Reményeim szerint így lesz ez majd a bajnokság során is! – fűzte hozzá a szakember.

A formálódó együttest szerdán délután a Szentes, szombaton délelőtt az Algyő ellen vehetik szemügyre a szurkolók, egy héttel később pedig már éles bevetés következik. Augusztus 2-án az NB III.-as Dunaharaszti látogat Orosházára a Magyar Kupa keretében, rá egy hétre Tiszaszigeten tartják a bajnokság főpróbáját Miszlai Lászlóék.