Új szelek fújnak Kovácsházán

Az MTE így alaposan megerősített kerettel fogja megkezdeni a felkészülést.

Az új lendületet kapó MTE több játékos igazolt haza. Fotó: MTE

A kapuba 3 év után tért vissza a saját nevelésű Nagy Tamás, nem is egyedül jött a szomszédos Magyarbánhegyesről, hiszen vele tartott Simondán Bence (29) is, aki immár harmadik alkalommal igazolt Kovácsházára. Haza húzott a szíve a korábbi többszörös gólkirálynak, Mag Róbertnek (24) is. A támadó hosszú rehabilitációs időszakon van túl, de a legutóbbi évet már végigjátszotta Végegyházán, ahol ráadásul a legjobbak között volt. Szeles Gergő (20) és Kanász Péter (22) kisebb kunágotai, Bessenyei Erik (20) mezőhegyesi kitérő után igazolt vissza a zöld-fehérekhez, míg Farkas István és Szabó Nikolasz újrakezdi a játékot.

Jó szellemű csapat lesz az MTE

– Nagyon bízunk benne, hogy hosszú idő után végre egy meghatározó, jó szellemű csapat fog kifutni zöld-fehér mezben a pályára és akár érmet is tud szerezni a bajnokság végén. A visszatérőkkel szintet léphetünk, amihez az is kell, hogy a mostani lelkesedés tartósan megmaradjon – mondta Berka István szakosztályvezető.

A tervek szerint a csapat jövő héten kezdi meg a felkészülést heti két edzéssel, a bajnokság rajtjáig pedig három edzőmérkőzést, továbbá egy vármegyei kupatalálkozót fog lejátszani.