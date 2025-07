Bal bekk érkezett kölcsönbe

A fiatal, szolnoki születésű, igen jó felépítésű, 181 centiméter magas, bal oldali védőként, illetve akár középpályásként is bevethető labdarúgó jelentős tapasztalattal bír. A Kecskemét csapatában az első osztályban is bemutatkozhatott, de a másodosztályban a statisztika szerint már 131 mérkőzést tudhat maga mögött. Az új szerzemény pályafutása Szolnokon indult, majd a Puskás Akadémián folytatta karrierjét, ezután több klubnál is letette névjegyét, legutóbb Szegeden volt kölcsönben, ahonnan Békéscsabára tette át a székhelyét.