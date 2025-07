Újra benépesült a geszti labdarúgópálya: játék a kastélyban

A geszti Tisza kastély és a református templom között található árnyas fák alatt találkoztak egymással a csapatok Tóth Márton, a bajnokság kitalálójának invitálásra. Az esemény a Nemzeti Sport Hátsó füves futballmentő túrájának része is volt, s melyen Csillag Péter, a Hátsó füves országjáró sorozat készítője is részt vett.

Egy kis dekázás a Geszt és a Körönagyharsány-Mezőgyán összecsapás előtt Fotó: Gajdács Pál

Geszt sportszeretői megőrizték a futballszeretetet

Mielőtt birtokba vették volna a zöld gyepet Brandt Krisztián, Geszt község polgármestere üdvözölte a jelenlévőket.

Tóth Márton reményét fejezte ki, hogy ez a délután mindenkinek örök emlék marad.

– A vármegye labdarúgásában a 75 településen korábban 59 nagypályás csapat volt, amikor elkezdtük a bajnokságot, már csak 48 együttes. Gondolkoztunk, hogy mit lehetne csinálni: a települések elnéptelenednek, nagypályás csapatot nehéz összehozni, így jött az ötlet, hogy megszervezzük a kispályás bajnokságot. Először 16 csapattal indultunk, és immáron az ötödik szezonra készülünk.

Balról: Csillag Péter, Árgyelán János, Tóth Márton és Brandt Krisztián Fotó: Gajdács Pál

Tóth Márton külön kiemelte a polgármesterek szerepét, akik bebizonyították, hogy mennyire szeretik a labdarúgást. Az, hogy ez a kezdeményezés elindulhatott, főként nekik köszönhető.

Árgyelán János, Tóth Márton és Brandt Krisztián a Hátsó füves emlékplakettel Fotó: Gajdács Pál

Csillag Péter elmondta, hogy a Hátsó füves 10 évvel ezelőtt kezdődött, akkor a cél az volt, hogy az amatőr labdarúgáson keresztül a helyi társadalmi folyamatokat és az emberi történeteket tegyék a figyelem középpontjába. Olyan emberekről írjanak, akikről egyébként nem esik szó, de legalább olyan fontos részei a magyar futballkultúrának, mint azok, akik az NB I.-ben játszanak.

– Eddig több mint 260 települést érintettünk országhatáron belül és kívül. Ebből született egy nagy kiállítás és egy fotóalbum – mondta Csillag Péter, aki hozzátette, hogy hátsó füves futballmentő túra, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban megtartott hátsó füves kiállításból indult. – Akkor fogalmazódott meg, hogy alakítsunk egy utazó vándorcsapatot Zempléni Főnix néven. Később Zalában és Szatmárban is alakult egy Főnix csapat. Ehhez kapcsolódik rendhagyó állomásként egy-egy helyszín máshonnan, ilyen volt Baranya és ilyen most Békés is. Ebben látom ennek a programsorozatnak a folytatási lehetőségét. Ha az MLSZ-nél is felfigyelnének erre, akkor akár rendszerszinten is lehetne folytatni. 2000 óta egyébként a nagypályás felnőtt férfi bajnokságoknak szereplő csapatok száma 32 százalékkal csökkent országszerte. Olyan kitűnő futballisták erősítették ezt a kezdeményezést, mint