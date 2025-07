Kirajzottak a vitorlázórepülők, megkezdődött az Európa-bajnokság! - galériával, videóval

– A gépeket hatszáz méter magasan elengedik, és elkezdődik a termikelés. Az utolsóként felvontatott versenyző után húsz perccel kezdődik el a verseny, azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége elérni a maximális magasságot, és mondjuk 2000 méterig, a felhők aljáig felemelkedhessen. A felhők mind-mind energiagócok, ahová alulról megy felfelé a meleg levegő és ha ezeket az áramlásokat megtaláljuk, abba belesiklunk, akkor siklás közben is lehet emelkedni. Van olyan, hogy 2000 méterről 1000 méterig végig siklunk, közben akár 100 kilométert is megy előre a gép – avatott be a repülés részleteibe Hársfalvi Péter.

A pilóták által leginkább várt pillanat, emelkedik a gép Fotó: Bencsik Ádám

Alig több mint egy óra elteltével már minden gép a levegőben volt, megkezdődött a pontvadászat a 23. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokságon!