Sablonos gólokat kaptak a lilák

Az Előre nagyon statikusan kezdte a mérkőzést, a hátsó alakzata mintha kevésbé olvasta volna a játékot.

A tavasszal koponyatörést szenvedő Csató Martin speciális fejvédőben térhetett vissza az Előre csapatába. Fotó: Lenkó Patrik/Vasas FC

Ennek a következménye volt, hogy a Vasas bő tíz percen belünk kétszer talált a kapujába és mindkét esetben mélységi passzal lépett ki a gólszerző, előbb Németh, majd Zimonyi. Az ivószünet után már több szép akciót vezetett a Békéscsaba, az utolsó passzokba azonban rendre hiba csúszott. A végén így is összejött a szépítés: Borsos lövése pattant ki a kapusról, amit a szemfüles Ésik kotort be.

Szünet után a Vasas harmadik találata is kiugratásból született Zimonyi révén, aki kicselezte a csabaiak kapusát. Az újabb kapott gól ellenére játékban már jobban nézett ki az Előre, de a bosszantó hibák ekkor is előjöttek. Ez most még belefért, jövő héten azonban Soroksáron élesre vált a szemafor.

Csató Sándor: – Lesgyanús helyzetből kaptuk az elején a gólokat, ennek ellenére a védelmünk nem igazán működött jól. A második félidőben már eljutottunk helyzetekig és kapufánk is volt, de újból a korábbi hibába estünk. Van még egy hetünk arra, hogy a most megmutatkozó hiányosságokat orvosoljuk és élesben ugyanez ne eshessen meg velünk.

Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre 3–1 (2–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Budapest, zárt kapuk mögött.

Vasas: Uram – Baráth, Cseke, Hős, Iyinbor, Ménesi, Molnár Cs., Németh B., Ódor, Pintér, Puskás, Radó, Sztojka, Vincze, Zimonyi. Vezetőedző: Erős Gábor.

Békéscsaba: Póser, Takács – Albert, Borsos, Csató M., Daru, Ésik, Harsányi, Hodonicki, Kóródi, Kotula, Kovács G., Kővári, Kristóf, Kuzma, Márkus, Mikló, Nagy G., Pelles, Szabó B., Viczián, Zsolnai. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Zimonyi 2, Németh B., ill. Ésik.