Pontos volt a soroksári évadnyitó

Az Előre kezdettől felvállalta a támadófocit, bár az első tíz perc inkább küzdelmesre, mintsem látványosra sikerült. Pósernek a 13. percben kellett először nagyot nyújtózkodnia, egy kellemetlenül csapódó lövésnél.

Viczián Ádám és Harsányi István egyaránt sokat tett az Előre első újévi pontjáért. Fotó: Jenei Péter

A válaszra öt minutát kellett várni, amikor Radnóti előbb Ésik távoli lövését védte, majd a szöglet után egy közeli fejest hárított bravúrral. Mindkét csapat próbálta a másikra erőltetni saját akaratát, de ez csak átmeneti időszakokra jött össze. A félidő végjátékában egy pontos átlövés billentette a hazaiak oldalára a mérleg nyelvét.

A bekapott gól a második félidő első negyedórájára is rányomta a hangulatát. A Soroksár kezdeményezett többet, a kapu előtt is veszélyesebb. Ezért jött némileg váratlanul az egyenlítés a 64. percben, bár nem volt érdemtelen. Újra lendületbe jött az Előre, de annyi pluszt már a cserék sem tudtak hozni, ami fordítást eredményezhetett volna. A meccs utolsó momentumaként lekönyököltek Ballát, nyomban nagy tumultus támad a pályán, de azután gyorsan megnyugodtak a kedélyek, és pacsival zárt a játékosok az amúgy sportszerű mérkőzést.

44. perc: Jobb oldali szöglet szállt a hosszúra, a labda visszakerült a bal összekötő helyén érkező Horváth Kevin elé, aki 17 méterről kapásból, ballal laposan küldött védhetetlen lövést a bal alsó sarokba, 1–0.

64. perc: Az egy perce beálló Balla átlövését még védte Radnóti, de a kipattanót Zsolnai Richárd Tibor közvetlen közelről a kapuba pofozta a labdát, 1–1

Jó: Radnóti, Madarász, Kundrák, ill. Kovács G., Kotula, Zsolnai, Harsányi.

Mestermérleg

Lipcsei Péter: – Tudtuk hogy egy jó csapat lesz az ellenfelünk, de hazai pályán így is többet szerettünk volna elérni egy pontnál. Az első félidő jól nézett ki, ráadásul a szünet előtt gólt is szereztünk. A másodikban ránk jött a Békéscsaba és ki is egyenlített. A mérkőzés végén sok támadásunkba csúszott hiba az utolsó pillanatban.

Csató Sándor: – A felkészülés során nem néztünk ki ilyen jól, hiszen sok játékost cseréltünk és későn álltunk össze. A mérkőzés elején még kerestük magunkat, aztán már nekünk is voltak helyzeteink. A szünet előtt gólt kaptunk, a második félidőben viszont jól játszottunk és egyenlítettünk. Véleményem szerint igazságos eredmény született.