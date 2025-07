Nyilvános edzéssel kezdték a munkát a csabai kézilabdázók - galériával

A csütörtöki foglalkozás mellett a pénteki duplázást is Békésen ejti meg az együttes, a szombati futóedzés viszont már Békéscsabán lesz és a felkészülés további része is ott zajlik majd. Pályán idehaza először augusztus 6-án, Szigetszentmiklóson lesz látható az új csapat, három nappal később idehaza fogadja a Hajdúnánást, amellyel a bajnokság nyitányán is találkozik, igaz akkor vendégségben. A megszokott időpontban nem marad el a Szabó Károly-emléktorna, és a tervek szerint összemérik tudásukat a hazánkban táborozó Crvena zvezda gárdájával is a lilák.